Mercato - OM : Longoria tout proche de boucler un autre renfort de taille !

Publié le 5 juillet 2021 à 10h00 par La rédaction

Toujours aussi actif sur le marché des transferts, l'OM s'apprête à renforcer sa défense centrale. Pour rajeunir ce secteur, Pablo Longoria serait sur le point de boucler l'arrivée de William Saliba.

Après les arrivées de Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi et Cengiz Ünder, l'OM semble tout proche de boucler son cinquième renfort du mercato estival. En quête d'un autre défenseur central puisque Duje Caleta-Car semble en plus sur le départ, Pablo Longoria a ciblé plusieurs pistes à cet effet depuis plusieurs semaines. Le profil est posé : un défenseur jeune, doué dans la relance sans se défiler dans les duels. Un joueur répond à tout ces critères : William Saliba.

Saliba vers un prêt sans option d'achat