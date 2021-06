Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Génésio envoie un message clair à Camavinga pour son avenir !

Publié le 29 juin 2021 à 23h10 par A.D.

Alors qu'il lui reste un an de contrat avec le Stade Rennais, Eduardo Camavinga a mis le PSG en situation d'alerte en vue du mercato estival. Interrogé sur l'avenir de son milieu de terrain, Bruno Génésio a lâché toutes ses vérités.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Eduardo Camavinga figure sur les tablettes de Leonardo, qui souhaite le recruter dès cet été. Alors que le directeur sportif du PSG tourne autour de son milieu de terrain, le Stade Rennais est passé à l'action pour repousser ses avances. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le club breton a formulé une très belle offre à Eduardo Camavinga pour qu'il prolonge. De son côté, l'international français est emballé par l'idée de rester à Rennes, mais à l'instar de Kylian Mbappé, il souhaite que son équipe soit compétitive pour rempiler. Avant de pouvoir satisfaire les demandes d'Eduardo Camavinga lors du mercato estival, Bruno Génésio a tenté de le convaincre en conférence de presse.

«J'espère qu'on trouvera une solution qui satisfasse tout le monde»