Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria boucle une nouvelle opération !

Publié le 5 juillet 2021 à 14h10 par A.M.

En feu sur le marché, Pablo Longoria s'apprête à boucler une nouvelle opération puisque Pau Lopez va passer sa visite médicale mardi avant de s'engager avec l'OM.

Depuis l'ouverture du mercato, l'OM est très actif. Pablo Longoria a effectivement déjà bouclé quatre renforts avec les arrivées de Gerson (Flamengo), Konrad de la Fuente (FC Barcelone), Leonardo Balerdi (Borussia Dortmund) ainsi que Cengiz Under (AS Roma). Mais c'est encore loin d'être terminé puisque Mattéo Guendouzi et William Saliba vont également être prêtés à l'OM qui semble proche d'attirer encore un autre joueur.

Visite médicale mardi pour Pau Lopez