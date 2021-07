Foot - Mercato - OM

EXCLU - Mercato : Avant l’OM, un rendez-vous avec Nice pour Boga…

Publié le 5 juillet 2021 à 12h32 par Alexis Bernard mis à jour le 5 juillet 2021 à 12h35

S’il est exact que le frère et représentant de Jérémie Boga a rencontré Pablo Longoria et l’OM ce week-end, un rendez-vous a également eu lieu avec Nice quelques heures auparavant.

La photo a fait le tour de Twitter ce week-end. Publié par le plus fidèle des supporters de l’OM, « titi (c’est toi le boss) », le cliché montre le frère et représentant de Jérémie Boga en plein rendez-vous. Si on ne le voit pas sur la photo, c’est bien Pablo Longoria qui est en face et qui discute avec l’agent du milieu de terrain de Sassuolo. Un rendez-vous pour évoquer la possible venue du Franco-Ivoirien à l’OM. Mais ce n’était pas l’unique réunion du week-end pour le clan Boga…

Nice avant l’OM

Selon nos informations, quelques heures avant l’OM, c’est l’OGC Nice qui a rencontré le frère de Jérémie Boga. Comme révélé par le10sport.com jeudi dernier, les Aiglons font le pressing. Christophe Galtier et Julien Fournier font le nécessaire pour tenter de convaincre le clan Boga de venir sur la Cote d’Azur.



D’après nos sources, les positions des deux clubs sont encore éloignées de ce qu’il faut pour pouvoir boucler le deal. Sassuolo réclame au minimum 20 millions d’euros pour laisser filer son joueur, qui n’a plus qu’un an de contrat. Financièrement, pour Nice comme pour l’OM, c’est compliqué. Rien ne dit, pour le maintenant, qu’il ira dans l’un de ces deux clubs. Mais Nice et l’OM restent, à ce jour, les plus actifs du moment. Bien plus que Lille ou Lyon, qui n’ont pas bougé depuis un petit moment.