Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria passe à l'action pour Jérémie Boga !

Publié le 4 juillet 2021 à 19h30 par Bernard Colas

Ce dimanche, l’OM a officialisé sa nouvelle recrue en la personne de Cengiz Under. Le mercato olympien n’est pas terminé pour autant, et Pablo Longoria aurait d’ailleurs rencontré le frère de Jérémie Boga pour se renseigner sur la situation de l’attaquant de Sassuolo, également pisté par d’autres écuries de Ligue 1 comme révélé par le 10 Sport.

L’Olympique de Marseille continue de se montrer actif dans ce mercato estival ! Ce dimanche, le club phocéen a officialisé l’arrivée de Cengiz Under en provenance de l’AS Roma, sous la forme d’un prêt avec option d’achat avoisinant 9M€. Après Gerson, Konrad de la Fuente et Leonardo Balerdi, l’ailier turc est donc le quatrième renfort bouclé par l’OM, et le deuxième joueur offensif à rejoindre les rangs de Jorge Sampaoli. Cependant, le club phocéen n’en a pas fini dans ce secteur de jeu. Alors que Giovanni Simeone, attaquant de Cagliari, séduirait Pablo Longoria, le président marseillais en pincerait également pour Jérémie Boga. Auteur de 4 buts et 2 passes décisives la saison dernière avec Sassuolo, le natif de la cité phocéenne a clairement une préférence pour l’OM en cas de départ d’Italie comme vous l’a révélé en exclusivité le10sport.com le 29 mai dernier, et Pablo Longoria compte bien en profiter.

L’OM s’active pour Boga

D’après les informations de Foot Mercato , l’OM n’a pas oublié Jérémie Boga. Pablo Longoria aurait en effet rencontré le frère de l’attaquant ivoirien à Marseille ce dimanche pour se renseigner sur la situation du joueur et les plans de ce dernier pour la suite de sa carrière, alors que son contrat avec Sassuolo court jusqu’en 2022. Le club italien réclamerait entre 20 et 25M€ pour Boga, un montant déjà évoqué il y a plusieurs jours par le10sport.com . L’OM est bien déterminé à aller au bout de ce dossier pour se renforcer avant le début de la saison, mais la concurrence reste féroce.

L’OL, le LOSC et Nice sont toujours là

Jérémie Boga a en effet la cote sur le marché des transferts, et plus particulièrement en Ligue 1. D’après les informations divulguées par le10sport.com le 7 juin dernier, l’Olympique Lyonnais est également décidé à s’attacher les services de l’international ivoirien, une piste activée par Juninho et validée par Peter Bosz à son arrivée. Le LOSC s’est aussi positionné dans ce dossier et a déjà pris les renseignements nécessaires en vue d’une possible offensive dans les prochaines semaines, tout comme l’OGC Nice, dont l’intérêt s’est renforcé avec l’arrivée de Christophe Galtier sur le banc de touche. En Italie, l’Atalanta est également actif, mais la préférence de Boga pour l’OM pourrait permettre à Pablo Longoria de boucler un renfort supplémentaire dans les prochaines semaines…