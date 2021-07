Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une nouvelle recrue en approche !

Publié le 5 juillet 2021 à 12h45 par A.M.

Annoncé avec insistance du côté de l'OM, Mattéo Guendouzi a confirmé qu'il quittait Arsenal. Son arrivée à Marseille est imminente.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com le 17 mai dernier, Mattéo Guendouzi est une priorité pour l'OM. Et tout laisse désormais à penser que le milieu de terrain français sera la cinquième recrue estivale de l'OM après Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi et Cengiz Under. En effet, Mattéo Guendouzi devrait être prêté à l'OM avec une option d'achat avoisinant les 11M€. D'après Mohamed Toubache-Ter, la visite médicale s'est bien dé roulée, preuve de l'imminence de l'officialialisation de son arrivée à Marseille. Sur son compte Twitter , Mattéo Guendouzi a d'ailleurs fait ses adieux à Arsenal.

Guendouzi confirme son départ d'Arsenal