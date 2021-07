Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça brûle pour Achraf Hakimi !

Publié le 5 juillet 2021 à 8h45 par H.G.

Alors qu’Achraf Hakimi devrait bien être le futur latéral droit du PSG à partir de la saison prochaine, sa visite médicale devrait intervenir dans les toutes prochaines heures.

Le PSG tient sans doute son premier gros coup de l’été en la personne d’Achraf Hakimi. Comme révélé par le10sport.com, un accord a été trouvé entre l’Inter et le club de la capitale pour un transfert à hauteur de 70 M€ bonus compris de l’international marocain de 22 ans. Cette tendance a été confirmée par de nombreux médias par la suite, aussi bien français qu’italiens, et seule manque désormais l’officialisation de l’arrivée de l’ancien joueur du Real Madrid. Et cela devrait intervenir très rapidement…

Achraf Hakimi sera à Paris ce lundi !