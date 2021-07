Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo va s’activer pour ce chantier de recrutement !

Publié le 5 juillet 2021 à 0h15 par H.G.

Alors que Juan Bernat a rencontré des difficultés pour revenir en forme cette saison, le PSG serait bel et bien à la recherche d’une opportunité pour renforcer le poste de latéral gauche.

Identifié comme un secteur à renforcer d’urgence, le poste de latéral droit va bientôt être renforcé, et pas avec n’importe qui ! En effet, comme révélé par le10sport.com, le PSG a trouvé un accord avec l’Inter pour un transfert à hauteur de 70 M€ pour Achraf Hakimi. Ce faisant, le club de la capitale enregistre la venue de l’un des meilleurs joueurs au monde à ce poste de nos jours et qui a en plus de l’avenir puisqu’il n’est âgé que de 22 ans. Cependant, maintenant que le flanc droit de la défense a été renforcé, le PSG pourrait maintenant s’activer pour renforcer son côté gauche.

Un latéral gauche est ciblé par le PSG

En effet, il y a actuellement peu de garanties dans ce secteur. Layvin Kurzawa et Mitchel Bakker ne réponde pas forcément aux attentes, tandis que l’habituel titulaire Juan Bernat a passé tout l’exercice 2020/2021 sur le carreau après une rupture des ligaments croisés de son genou gauche en septembre dernier. Qui plus est, l’international espagnol a mis beaucoup de temps pour se remettre après des complications dans son processus de guérison. Ainsi, puisque l’état de santé de Juan Bernat interroge, le PSG serait bien intéressé par la perspective de recruter un nouveau latéral gauche et tentera de saisir une opportunité pour cela cet été selon les informations dévoilées par Fabrice Hawkins. Reste maintenant à savoir quel sera le joueur concerné, Théo Hernandez n’entrant pas dans l’équation puisque l’AC Milan ne souhaite pas s’en séparer selon le même journaliste.