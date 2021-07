Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Déjà un énorme coup de froid pour l'arrivée de Ben Arfa !

Publié le 7 juillet 2021 à 9h00 par A.M.

Encore une fois libre de tout contrat, Hatem Ben Arfa se serait entretenu avec Jorge Sampaoli en vue d'un incroyable retour à l'OM. Mais la direction marseillaise ne donnera pas suite à ce dossier.

Hyperactif sur le marché des transferts, l'Olympique de Marseille a bouclé l'arrivée de cinq recrues, et c'est loin d'être terminé. En effet, après Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi, Cengiz Under et Mattéo Guendouzi, le club phocéen va accueillir Pau Lopez et Luan Peres. Jorge Sampaoli va donc pouvoir compter sur sept nouveaux joueurs. Mais l'entraîneur en veut toujours plus puisque selon les informations de L'Equipe, il se serait entretenu avec Hatem Ben Arfa qui est libre de tout contrat depuis la fin de son aventure à Bordeaux.

Ben Arfa ne reviendra à l'OM