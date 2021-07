Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un incroyable retour de Ben Arfa préparé par Sampaoli ?

Publié le 6 juillet 2021 à 19h30 par T.M.

Du côté de l’OM, Pablo Longoria est très actif sur le marché des transferts. Jorge Sampaoli voudrait lui aussi avoir son mot à dire sur la construction de son futur effectif, au point de réclamer l’arrivée… d’Hatem Ben Arfa, actuellement libre de tout contrat.

Cet été, le recrutement de l’OM est exceptionnel. En effet, ce mardi, le club phocéen a officialisé sa 5ème recrue de l’été. Après Konrad de la Fuente, Gerson, Leonardo Balerdi et Cengiz Under, c’est Matteo Guendouzi qui s’est engagé avec les Phocéens. Mais Pablo Longoria ne compte pas s’arrêter là, lui qui espère notamment faire venir pas moins de 11 recrues à l’occasion de cette intersaison. L’été va donc encore être animé à l’OM et Jorge Sampaoli va donc enregistrer de nouveaux renforts. Des recrues sur lesquelles il veut également avoir son mot à dire. Ainsi, l’ancien entraîneur de Santos aimerait notamment retrouver Luan Peres, qu’il avait fait venir au Brésil. Mais à en croire les informations de L’Equipe , ce n’est pas le seul joueur de Sampaoli souhaiterait faire venir à l’OM cet été.

Un retour 11 ans plus tard ?

Ce mardi, le quotidien sportif lâche une véritable bombe concernant les envies de Jorge Sampaoli pour le recrutement de l’OM. Ainsi, l’Argentin aimerait notamment recruter Hatem Ben Arfa, lui qui a déjà fréquenté le club phocéen entre 2008 et 2010. Alors que l’international français est actuellement en vacances en Tunisie, il aurait été contacté il y a deux semaines désormais par Sampaoli afin de savoir dans quel état d’esprit il se trouvait et si un retour à l’OM pourrait le tenter. Après avoir été très proche de faire venir Hatem Ben Arfa au FC Séville avant que le PSG ne le chipe au dernier moment en 2016, l’entraîneur argentin souhaiterait donc enfin avoir le joueur de 34 ans sous ses ordres. Il y a toutefois un gros obstacle dans ce dossier : Pablo Longoria. En effet, alors que Jorge Sampaoli souhaiterait donc faire venir Hatem Ben Arfa, c’est bien le président phocéen qui aura le dernier mot, lui qui est le décisionnaire. Ainsi, le technicien marseillais va devoir se lancer dans une énorme mission afin de convaincre Longoria de l’utilité de faire venir l’ancien joueur des Girondins de Bordeaux. Et nul doute que le fait qu’il soit actuellement libre pourrait être un argument qui pèse dans les discussions au moment où les moyens des Phocéens ne sont pas forcément énormes. La balle va alors désormais être dans le camp de Pablo Longoria, qui devra ainsi choisir si recruter Hatem Ben Arfa est une bonne idée ou non. A suivre…