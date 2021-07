Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Coup de tonnerre pour l'arrivée de David Luiz !

Publié le 6 juillet 2021 à 12h10 par A.M.

Longtemps annoncé comme une priorité pour Jorge Sampaoli à l'OM, David Luiz ne devrait finalement pas rejoindre le club phocéen pour différentes raisons, à commencer par ses exigences salariales.

En quête de renforts défensifs, Pablo Longoria a déjà bien avancé sur ce chantier. En effet, l'OM a bouclé le transfert définitif de Leonardo Balerdi, prêté par le Borussia Dortmund la saison dernière, et semble bien avancer sur les pistes menant à Luan Peres (Santos) et William Saliba (Arsenal). Et pourtant, pendant plusieurs jours, l'OM a fait le forcing pour attirer David Luiz. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, un contrat de deux ans avait même été transmis au défenseur brésilien dont le bail à Arsenal a pris fin le 30 juin.

David Luiz ne signera pas à l'OM