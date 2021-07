Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria reçoit une offre de 7M€ !

Publié le 6 juillet 2021 à 10h10 par A.M.

De retour d'un prêt au Hertha Berlin, Nemanja Radonjic ne devrait pas s'éterniser à l'OM où il n'entre plus dans les plans de Jorge Sampaoli. Cela tombe bien puisque Benfica semble très intéressé.

Après avoir renforcé de façon importante l'effectif de Jorge Sampaoli afin de compenser les départs libres et les fins de prêt, Pablo Longoria doit désormais se concentrer sur les ventes afin de renflouer les caisses de l'OM. Dans cette optique, Nemanja Radonjic semble le plus proche du départ. La presse bulgare annonçait même un accord proche avec Ludogorets. Une information rapidement démentie par l'ailier serbe. « Ludogorets ? Peut-être la plus grosse bêtise que j'aie jamais vue. C'est un énorme mensonge ! », confiait-il au média serbe Butaspor .

Benfica dégaine pour Radonjic, mais...