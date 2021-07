Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ultime rebondissement à gérer dans le dossier Guendouzi !

Publié le 6 juillet 2021 à 9h10 par G.d.S.S.

Attendue pour lundi, l’officialisation du recrutement de Mattéo Guendouzi tarde à tomber du côté de l’OM. Et pour cause, tout ne serait pas encore finalisé dans les négociations avec Arsenal…

Mattéo Guendouzi à l’OM, ça brûle ! Sauf énorme coup de tonnerre, le milieu de terrain français de 22 ans, sous contrat jusqu’en juin 2022 avec Arsenal, sera un joueur du projet McCourt dans les prochains jours. Le10sport.com vous dégageait en exclusivité dès le 1er juillet une tendance très positive sur l’issue des négociations entre l’OM et le club londonien pour Guendouzi, et l’officialisation était même prévue pour lundi dans ce dossier. Mais…

L’OM et Arsenal règlent un désaccord de dernière minute