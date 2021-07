Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Messi... L'énorme annonce du Real Madrid !

Publié le 6 juillet 2021 à 8h15 par A.M. mis à jour le 6 juillet 2021 à 8h17

Toujours très intéressé par le recrutement de Kylian Mbappé, le Real Madrid espère que le PSG finira par attirer Lionel Messi ce qui devrait libérer l'attaquant français.

Sous contrat jusqu'en juin 2022, Kylian Mbappé ne semble pas décidé à prolonger son bail au PSG. Par conséquent, la menace d'un départ libre est persistante. D'autant plus que le Real Madrid rêve toujours d'attirer l'attaquant français cet été si le PSG se décide à le vendre ou alors dans un an lorsque son contrat arrivera à échéance. Et malgré la volonté de Kylian Mbappé d'honorer son bail, le Real Madrid restera confiant quant à la possibilité de le recruter dans les prochaines semaines notamment grâce à... Lionel Messi.

«Si Leo signe au PSG, Kylian partira par la même porte d'entrée»