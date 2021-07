Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La terrible annonce de Daniel Riolo dans le feuilleton Mbappé !

Publié le 6 juillet 2021 à 4h15 par A.M.

Alors que Kylian Mbappé semble toujours indécis concernant sa prolongation de contrat, Daniel Riolo ne manque pas de critiquer le comportement de l'attaquant du PSG.

« Je vais être clair : Kylian va rester à Paris, on ne va jamais le vendre et il ne partira jamais libre (...) Il a tout ce qu'il faut pour prolonger ici. Où peut-il aller ? Quels clubs, en termes d'ambition et de projet, peuvent aujourd'hui rivaliser avec le PSG ? » Nasser Al-Khelaïfi a été clair, il ne veut pas entendre parler d'un départ de Kylian Mbappé dont le contrat s'achève en juin 2022. Et pourtant, l'attaquant du PSG n'a toujours pas prolongé et ne semble pas avoir tranché de façon définitive pour son avenir. Une situation qui agace Daniel Riolo.

«Il a envie de partir ? Et bien au revoir monsieur»