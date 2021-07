Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Anelka lâche un conseil fracassant à Mbappé pour son avenir !

Publié le 5 juillet 2021 à 13h45 par La rédaction

La situation de Kylian Mbappé attire toutes sortes de commentaires. Nicolas Anelka, en fin observateur du PSG, n'a pas hésité à faire part de son avis pour conseiller l'international français.

Prolongera ? Prolongera pas ? La deuxième option semble la plus probable aux dernières nouvelles. Kylian Mbappé devrait donc plier bagages au plus tard à l'été prochain du côté du PSG. Une décision difficile à prendre pour l'attaquant aux 111 buts sous la tunique du club de la capitale. Mais ce choix ne devrait pas porter préjudice à sa carrière selon l'ancien attaquant du club Nicolas Anelka.

Pour Anelka, Mbappé doit partir pour grandir