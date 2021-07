Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un terrible scénario inévitable pour l’avenir de Kylian Mbappé ?

Publié le 5 juillet 2021 à 1h45 par B.C.

Alors qu’il est entré dans sa dernière année de contrat, Kylian Mbappé pourrait bien être tenté par un départ libre du PSG en 2022 selon un agent.

Faute d’accord avec sa direction pour prolonger, Kylian Mbappé est entré dans sa dernière année de contrat avec le PSG. Le club de la capitale espère encore convaincre le Bondynois d’apposer sa signature sur un nouveau bail, mais l’attaquant verrait les choses autrement. Kylian Mbappé pourrait ainsi quitter librement le PSG à l’été 2022, un scénario qui ravirait le Real Madrid, prêt à patienter pour s’attacher ses services, d’autant plus dans le contexte actuel.

« En général, le joueur est d'accord avec ce procédé »