Mercato - PSG : Nasser Al-Khelaïfi se fait fracasser pour Kylian Mbappé !

Publié le 4 juillet 2021 à 22h45 par B.C.

Alors que Kylian Mbappé est entré dans sa dernière année de contrat, le PSG n’est plus en position de force pour sa star. Une situation pointée du doigt par un agent du marché.

Lié au PSG jusqu’en juin 2022, Kylian Mbappé ne s’est toujours pas officiellement prononcé pour son avenir. Cependant, les derniers échos dans ce dossier ne sont pas bons pour le club de la capitale. S’il n’envisagerait pas forcément de plier bagage dès cet été, Kylian Mbappé ne compterait pas pour autant prolonger son bail, et pourrait ainsi quitter gratuitement le PSG l’année prochaine. Le club de la capitale est donc en grand danger, même si la direction espère encore pouvoir convaincre Mbappé d’apposer sa signature sur un nouveau contrat.

« Le PSG s’y est pris trop tard pour Mbappé »