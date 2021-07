Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : C’est imminent pour Sergio Ramos à Paris !

Publié le 4 juillet 2021 à 20h30 par Hadrien Grenier mis à jour le 4 juillet 2021 à 20h45

Annoncé sur les traces de Sergio Ramos depuis maintenant plusieurs jours avec insistance, le club de la capitale aurait bel et bien bouclé sa venue au cours des dernières heures.

Un an plus tard, le Paris Saint-Germain a peut-être compris avoir fait une erreur en laissant filer l’expérimenté Thiago Silva à Chelsea au terme de son contrat. En effet, si les performances du duo composé de Marquinhos et de Presnel Kimpembe n’ont pas été mauvaises cette saison, le club de la capitale ambitionne désormais de recruter un nouvel homme expérimenté pour sa défense centrale. Dans cette optique, qui de mieux que Sergio Ramos, lui dont le contrat a expiré au Real Madrid ? Cela tombe bien, après plusieurs jours de négociations, le PSG et l’international espagnol seraient tombés d’accord…

C’est bouclé pour Sergio Ramos au PSG !