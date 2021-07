Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a bouclé une nouvelle énorme recrue !

Publié le 4 juillet 2021 à 19h15 par H.G. mis à jour le 4 juillet 2021 à 19h18

Après Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi et Gianluigi Donnarumma, le PSG serait parvenue à un accord pour recruter Sergio Ramos.

Plus que jamais, on peut dire que le mercato estival du PSG a débuté sur les chapeaux de roues. En effet, le club de la capitale a déjà bouclé ou serait en passe de boucler quatre recrues. Tout d’abord Georginio Wijnaldum, dont l’arrivée dans le cadre d’un transfert libre en provenance de Liverpool a déjà été officialisée. Devraient ensuite suivre Achraf Hakimi, qui arrivera en provenance de l’Inter contre 70 M€ comme révélé par le10sport.com, et Gianluigi Donnarumma, recruté librement après la fin de son contrat à l’AC Milan. Et désormais, la venue d’un autre joueur aurait été bouclée, à savoir celle de Sergio Ramos.

Sergio Ramos sera un joueur du PSG !