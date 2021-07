Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo bel et bien décidé à tenter sa chance avec Varane ?

Publié le 4 juillet 2021 à 18h45 par B.C.

Alors qu’il pourrait quitter le Real Madrid cet été, Raphaël Varane dispose de quelques pistes pour son avenir. De son côté, le PSG serait bel et bien intéressé par le champion du monde tricolore.

Après Sergio Ramos, un autre joueur majeur du Real Madrid pourrait plier bagage cet été. En effet, Raphaël Varane est entré dans sa dernière année de contrat avec la Casa Blanca , et aucun accord n’est à l’ordre du jour pour une prolongation malgré la volonté de Florentino Pérez de conserver son défenseur central. Face à une telle situation, le président merengue pourrait être contraint de se séparer de Raphaël Varane dès maintenant pour éviter de le voir partir gratuitement l’année prochaine. Une situation qui n’a pas échappé à certains cadors européens, dont le PSG.

Le PSG s’est manifesté pour Varane