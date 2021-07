Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappe, Pochettino... Le Real Madrid a tenté un énorme coup à Paris !

Publié le 5 juillet 2021 à 9h45 par A.M.

En quête du successeur de Carlo Ancelotti, le Real Madrid a sondé Mauricio Pochettino en fin de saison. Le club merengue y voyait une belle occasion pour convaincre Kylian Mbappé.

Ce n'est un secret pour personne, le Real Madrid a fait de Kylian Mbappé son grand objectif pour le mercato. Il faut dire que le contrat de l'attaquant français s'achève en juin 2022 et pour le moment, il ne semble pas avoir l'intention de prolonger. Cependant, l'ancien Monégasque semble également avoir décidé de rester au moins une année supplémentaire au PSG ce qui renforce l'idée d'un départ libre dans un an. D'autant plus que le Real Madrid est toujours pressant.

Le Real voulait Pochettino... pour convaincre Mbappé