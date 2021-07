Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’énorme coup de gueule de Daniel Riolo contre Kylian Mbappé !

Publié le 5 juillet 2021 à 7h45 par La rédaction

Lié au PSG jusqu'en juin 2022, Kylian Mbappé n’arrive pas à se mettre d’accord avec sa direction pour une prolongation de contrat. Une situation qui agace Daniel Riolo.

Alors qu’il sort d’un Euro décevant avec l’équipe de France, Kylian Mbappé est toujours au centre des discussions. Lié au Paris-Saint-Germain jusqu’en juin 2022, le Bondynois ne trouve pas d’accord avec ses dirigeants et pourrait ainsi quitter le club de la capitale gratuitement l'année prochaine. Une situation délicate, d’autant plus que les négociations sont au point mort. De quoi agacer fortement Daniel Riolo.

« La situation est devenue totalement grotesque »