Mercato - OM : Le départ de Boubacar Kamara facilité… par le PSG ?

Publié le 5 juillet 2021 à 5h15 par T.M.

Cet été, Boubacar Kamara est censé quitter l’OM. Le départ du milieu de terrain est ainsi annoncé et cela pourrait bien être débloqué par le PSG. Explications.

Pour Boubacar Kamara, l’heure du départ aurait enfin sonné. N’ayant plus qu’un an de contrat à l’OM, le minot marseillais devrait faire ses valises cet été. Reste désormais à identifier la destination. Alors qu’on s’attendait à voir partir Kamara vers la Premier League, c’est plutôt du côté de l’Italie qu’il faudrait regarder. Dernièrement, il était avant tout question d’un intérêt du Milan AC. Mais voilà que selon les informations d’Alfredo Pedulla, la Lazio Rome s’intéresserait à son tour à Boubacar Kamara.

Un transfert possible grâce au PSG ?

La saison prochaine, Boubacar Kamara pourrait donc former le trio au milieu avec Sergej Milinkovic-Savic et Luis Alberto à la Lazio. Et cela pourrait bien être rendu possible par le PSG. En effet, dernièrement, la presse italienne assurait que le recrutement des Romains était actuellement bloqué et ce n’est que la vente de Joaquin Correa, annoncé très proche du club parisien, qui pourrait résoudre cela. Une fois donc l’Argentin parti au PSG, l’assaut pourrait alors être lancé pour Kamara. A suivre…