Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a recruté un nouveau Radonjic !

Publié le 6 juillet 2021 à 3h30 par A.M.

Alors que l'OM a obtenu le prêt de Cengiz Under, il semblerait que le club phocéen n'ait pas réalisé une si belle affaire.

Très actif sur le marché, l'Olympique de Marseille a notamment bouclé le prêt de Cengiz Under. L'international turc débarquer en provenance de l'AS Roma avec une option d'achat estimée à 9M€. Il sera notamment chargé de remplacer Florian Thauvin qui s'est engagé avec les Tigres de Monterrey à l'issue de son contrat avec l'OM. Mais selon un impresario contacté par La Provence , Cengiz Under n'a rien d'un crack et rappelle même un certain Nemanja Radonjic...

«Under ? C'est un Radonjic à droite»