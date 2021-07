Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé reçoit un incroyable conseil pour son avenir !

Publié le 6 juillet 2021 à 3h15 par A.M.

Toujours en plein doute concernant son avenir au PSG, Kylian Mbappé se voit conseiller de partir par un certain Nicolas Anelka.

« Je vais être clair : Kylian va rester à Paris, on ne va jamais le vendre et il ne partira jamais libre (...) Il a tout ce qu'il faut pour prolonger ici. Où peut-il aller ? Quels clubs, en termes d'ambition et de projet, peuvent aujourd'hui rivaliser avec le PSG ? » Malgré le récent discours de Nasser Al-Khelaïfi, Kylian Mbappé n'a toujours pas prolongé son contrat qui court jusqu'en juin 2022. L'attaquant du PSG semble encore en pleine réflexion, mais Nicolas Anelka, qui avait quitté le club de la capitale très jeune, donne un conseil avec Kylian Mbappé.

Pour Anelka, Mbappé doit partir