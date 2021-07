Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette énorme mise au point sur l’avenir d’Harry Kane !

Publié le 5 juillet 2021 à 14h15 par H.G.

Alors qu’il est annoncé dans les viseurs de nombreuses écuries, Tottenham a affirmé son ambition de conserver Harry Kane au cours de cette fenêtre estivale.

Lassé de ne pas pouvoir concourir chaque saison en Ligue des champions et souhaitant remporter davantage de trophées, Harry Kane souhaiterait quitter Tottenham cet été. Dans cette optique, Manchester City est annoncé avec insistance comme étant intéressé par la perspective de l’accueillir afin de remplacer Sergio Agüero, tandis que le PSG de Mauricio Pochettino a également été cité comme un possible point de chute pour l’international anglais. Mais de leurs côtés, les Spurs ne veulent pas entendre parler d’un départ de leur attaquant vedette cet été, et Fabio Paratici n’a pas manqué de le rappeler ce dimanche.

« Nous voulons garder Harry Kane à Tottenham »