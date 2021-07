Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a un énorme atout pour convaincre Mbappé !

Publié le 5 juillet 2021 à 13h30 par Arthur Montagne

Alors que le feuilleton Mbappé est encore loin d'être terminé, le PSG possède toutefois un énorme atout dans ce dossier. En effet, l'attaquant français entretient une excellente relation avec Mauricio Pochettino, qui est d'ailleurs le seul à Paris à avoir été contacté par Kylian Mbappé. Et cela pourrait bien avoir un impact sur sa prolongation.

Sous contrat jusqu'en juin 2022, Kylian Mbappé n'a toujours pas tranché pour sa prolongation au PSG. Avant de partir à l'Euro, l'attaquant français faisait d'ailleurs le point sur sa situation dans les colonnes de France Football . « Je dois prendre la bonne décision, qui est difficile, et me donner toutes les chances de bien décider. Je suis dans un endroit où je me plais, me sens bien. Mais est-ce le meilleur endroit pour moi ? Je n’ai pas encore la réponse », assurait-il avant que Nasser Al-Khelaïfi de son côté ne se montre bien plus catégorique. « Je vais être clair : Kylian va rester à Paris, on ne va jamais le vendre et il ne partira jamais libre (...) Il a tout ce qu'il faut pour prolonger ici. Où peut-il aller ? Quels clubs, en termes d'ambition et de projet, peuvent aujourd'hui rivaliser avec le PSG ? », confiait le président du PSG dans un entretien accordé à L'Equipe . Mais depuis, l'équipe de France a été éliminée de l'Euro et le feuilleton Mbappé a pris une nouvelle ampleur.

La relation Mbappé/Pochettino pourrait faire la différence