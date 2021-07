Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'énorme coup de gueule d'Anelka après ses propos sur Mbappé !

Publié le 5 juillet 2021 à 15h15 par La rédaction

Alors que Kylian Mbappé n'a toujours pas prolongé au PSG, Nicolas Anelka a fait passer un message à la star française. Pour autant, l'ancien attaquant de Chelsea n'apprécierait pas l'interprétation de ses propos.

Nicolas Anelka ne cache pas sa colère. La situation de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain suscite de nombreuses réactions. En fin de contrat en 2022, l'attaquant parisien n'a toujours pas prolongé son contrat au PSG. Mbappé pourrait alors se retrouver libre et quitter gratuitement Paris à l'issue de la saison. Dans un entretien publié dans The Athletic , Nicolas Anelka s'était adressé à Mbappé : « Ton choix dépend de ce que tu veux accomplir en football. Si tu veux les plus grands honneurs, tu devras quitter le PSG à un moment donné. » Ses propos ayant beaucoup fait réagir, Nicolas Anelka a tenu à mettre les choses au clair sur les réseaux sociaux.

« Si je dois m'adresser à Kylian directement, j'ai un téléphone ! »