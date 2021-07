Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une opération inattendue se profile pour Longoria !

Publié le 5 juillet 2021 à 10h10 par A.M.

De retour de prêt, Nemanja Radonjic ne devrait pas s'éterniser à l'OM et plusieurs clubs seraient à l'affût dont un « inattendu ».

Après avoir dynamité le marché depuis son ouverture avec les arrivées de Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi et Cengiz Under, l'OM va désormais devoir se concentrer sur le ventes. Et pour cause, si plusieurs joueurs sont partis, seul Hiroki Sakai a été vendu. Le latéral japonais a été transféré aux Urawa Red Diamonds pour 1,5M€ tandis que de son côté, Kevin Strootman a été de nouveau prêté en Serie A, cette fois-ci à Cagliari. Cela représente une belle économie, mais c'est encore insuffisant pour renflouer les caisses de l'OM qui cherche à se séparer de Duje Caleta-Car et Boubacar Kamara. Mais c'est bien Nemanja Radonjic qui pourrait être le prochain à partir.

Un club inattendu pour relancer Radonjic ?