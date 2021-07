Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Ramos, un autre coup colossal en défense centrale ?

Publié le 6 juillet 2021 à 5h15 par T.M.

D’ici peu, le PSG devrait annoncer le renfort de Sergio Ramos. Mais Leonardo pourrait ne pas s’arrêter là et chercher encore à faire venir un défenseur central.

Libre de tout contrat depuis son départ du Real Madrid, Sergio Ramos a l’embarras du choix pour rebondir. Et visiblement, tout indique désormais que l’Espagnol va rejoindre le PSG et l’effectif de Mauricio Pochettino. A 35 ans, Ramos va ainsi venir épauler Marquinhos et Presnel Kimpembe en défense centrale et encadrer par la même occasion le vestiaire parisien. Mauricio Pochettino va alors devoir faire des choix pour aligner sa charnière, mais le casse-tête pourrait bien être encore plus important…

Et maintenant Koulibaly ?