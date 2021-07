Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo dégaine une offre totalement improbable à 40M€ !

Publié le 6 juillet 2021 à 0h45 par A.M.

Malgré l'arrivée imminente de Sergio Ramos, le PSG aurait décidé de relancer la piste menant à Kalidou Koulibaly et aurait même dégainé une offre de 40M€ que Naples aurait refusée.

Déjà très actif sur le mercato, le PSG a bouclé l'arrivée de Georginio Wijnaldum et s'apprête à annoncer les signatures d'Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma ainsi que Sergio Ramos. Un recrutement déjà très important qui ne devrait pas en rester là puisque le PSG a également fait du recrutement d'un autre milieu de terrain une priorité. Paul Pogba et Eduardo Camavinga semblent être les pistes les plus chaudes tandis que dans le secteur offensif, Leonardo semble apprécier le profil de Joaquin Correa. Mais ce n'est pas tout.

Le PSG offre 40M€ pour Koulibaly