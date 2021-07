Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Sergio Ramos fait une annonce de taille avant son arrivée à Paris !

Publié le 5 juillet 2021 à 20h15 par B.C.

Alors que l’arrivée de Sergio Ramos au PSG serait imminente, certains observateurs doutent de cette opération, en raison notamment de l’état physique du joueur. Cependant, l’entourage de l’Espagnol affirme que ses problèmes sont bel et bien derrière lui.

Après seize saisons au Real Madrid, Sergio Ramos a quitté la Casa Blanca , faute d’accord pour une prolongation. À 35 ans, le défenseur espagnol reste ambitieux pour la suite de sa carrière et disposait de plusieurs pistes prestigieuses pour rebondir, notamment en Angleterre, mais c’est au PSG que l’on devrait retrouver l’ancien capitaine du Real Madrid. Ce lundi, L’Équipe a confirmé que Sergio Ramos avait trouvé un accord avec le PSG, et tout devrait être bouclé très vite puisque sa visite médicale pourrait avoir lieu ce mardi. Un gros coup réalisé par Leonardo, même si une zone d’ombre subsiste. Sergio Ramos a enchaîné les blessures depuis le début de l’année 2021, le privant même de l’Euro avec la Roja . Cependant, il n’y aurait pas d’inquiétudes à avoir à ce sujet selon les proches du joueur.

Le clan Ramos rassure sur son état