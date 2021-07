Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une réponse fracassante tombe pour Raphaël Varane !

Publié le 5 juillet 2021 à 18h30 par Dan Marciano

Sous contrat jusqu'en 2022 avec le Real Madrid, Raphaël Varane aurait décidé de repousser l'offre de prolongation transmise par ses dirigeants et pourrait franchir la porte de sortie cet été. Annoncé dans le viseur du PSG, le champion du monde 2018 privilégierait un départ vers l'Angleterre, où Manchester United l'attend.

Le mercato du PSG pourrait connaître un coup d’accélérateur dans les prochaines heures. Après avoir annoncé l’arrivée de Georginio Wijnaldum, le club parisien pourrait officialiser les venues de Gianluigi Donnarumma, mais aussi d’Achraf Hakimi, en provenance de l’Inter, et de Sergio Ramos. Libre après son départ du Real Madrid, le défenseur espagnol serait proche de trouver un accord avec le PSG et pourrait rejoindre à Paris son ancien coéquipier à la Casa Blanca Keylor Navas. Malgré les présences de Marquinhos et de Presnel Kimpembe en défense centrale, Mauricio Pochettino souhaite recruter un nouveau joueur de classe mondiale notamment afin de se donner la possibilité d’installer une défense à trois la saison prochaine. Ces derniers jours, il a également été question d’un intérêt du PSG pour un autre cadre du Real Madrid : Raphaël Varane. Arrivé en Espagne en 2011, le défenseur central est au centre des attentions, alors que son avenir au sein de la formation merengue est de plus en plus incertain.

Varane refuse de prolonger son contrat

Et si le Real Madrid perdait Sergio Ramos, mais aussi Raphaël Varane lors de ce mercato estival ? Ce scenario pourrait bien se produire, alors que le joueur français s’interrogerait sérieusement sur son avenir. Lié contractuellement au Real Madrid jusqu’en 2022, le champion du monde 2018 arrive en fin de cycle et serait prêt à relever un nouveau défi dans sa carrière. Mais Florentino Perez n’a pas l’intention d’affaiblir un peu plus l’effectif de Carlo Ancelotti. Selon les informations du journaliste Duncan Castles divulguées lors du Transfer Window Podcast, le Real Madrid a tenté de le retenir en lui proposant un nouveau contrat accompagné d’un salaire de 7M€. Une offre, qui ne semble pas avoir convaincu l’international français. « Varane a demandé 10 millions d'euros nets de salaire, ce qui n'est pas surprenant étant donné que le Real Madrid a recruté David Alaba à un niveau de salaire élevé et a permis à Sergio Ramos de partir. Varane estime qu'il devrait être le leader de la défense et être récompensé de manière appropriée pour ses années de service » a déclaré le journaliste. Conscient des envies de départ de Raphaël Varane, Florentino Perez ne souhaiterait pas prendre le risque de le voir partir gratuitement l’année prochaine et devrait accepter de le laisser partir cet été. Mais pour aller où ?

Varane dit « non » au PSG