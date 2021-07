Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une offre à 40M€ dégainée pour Raphaël Varane ?

Publié le 5 juillet 2021 à 1h15 par B.C.

Alors que le PSG resterait à l’affût pour Raphaël Varane, Manchester United songerait à formuler une offre de 40M€ pour l’international français, bien loin du prix fixé par le Real Madrid.

La charnière centrale du Real Madrid pourrait connaître de gros changements durant le mercato estival. Alors que Sergio Ramos a déjà plié bagage, Raphaël Varane pourrait suivre puisque les discussions avec le Real Madrid pour sa prolongation sont au point mort. Florentino Pérez n’envisage pas de laisser son joueur partir librement à l’été 2022 et pourrait ainsi se résoudre à le vendre dans les prochaines semaines. Le PSG, Chelsea et Manchester United seraient à l’affût, et les Red Devils apparaissent comme les favoris pour accueillir Varane en cas de départ de ce dernier. Cependant, le club anglais serait encore loin d’un accord avec le Real Madrid.

Une offre à 40M€ de Manchester United ?