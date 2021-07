Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Terrible nouvelle pour Leonardo avec Théo Hernandez !

Publié le 4 juillet 2021 à 23h15 par H.G.

Alors que le PSG a été annoncé sur les traces de Théo Hernandez, le joueur de l’AC Milan ne devrait pas rallier la capitale française cet été.

Cet été, le PSG est sur tous les fronts ! En effet, après une saison 2020/2021 en demi-teinte, le club de la capitale entend renouveler en profondeur son effectif en corrigeant toutes les lacunes qui ont pu être constatées au cours du dernier exercice. Et parmi celles-ci figure l’absence d’un latéral gauche de top niveau en l’absence de Juan Bernat, dont l’état de santé inquiète après qu’il ait pris beaucoup de temps à revenir d’une blessure aux ligaments croisés survenue en septembre 2020.

L’AC Milan n’est pas vendeur !

Dans l’optique de renforcer ce poste, le PSG a donc été annoncé sur les traces de plusieurs joueurs, et notamment celles de Théo Hernandez. Seulement voilà, cette piste a plus que jamais pris du plomb dans l’aile au fil des semaines, et cela est confirmé par le journaliste Fabrice Hawkins. En effet, il assure sur son compte Twitter que le joueur de l’AC Milan ne devrait pas rejoindre le PSG cet été, le club lombard n’étant pas disposé à le vendre sauf offre colossale. Et malgré un accord contractuel déjà trouvé avec Leonardo, Théo Hernandez n’aurait pas la moindre intention d’aller au clash, lui qui se sentirait bien à Milan par ailleurs. Bref, autant dire que le PSG devra se trouver une piste pour le flanc gauche de sa défense.