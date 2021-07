Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une piste en Serie A s’active pour cet indésirable d’Ancelotti !

Publié le 4 juillet 2021 à 20h00 par La rédaction

Considéré comme indésirable au Real Madrid depuis quelques temps, Isco pourrait bien rebondir en Italie. Afin de pallier au départ de Hakan Çalhanoğlu, le Milan AC penserait à l'Espagnol.

Depuis plusieurs saisons maintenant, Isco ne semble pas au maximum de sa forme. Le joueur a peiné à se faire une place dans l’effectif de Zinédine Zidane, et il n’a pas su répondre présent quand on lui a donné sa chance. De ce fait, le Real Madrid chercherait à se séparer du milieu de terrain espagnol, considéré comme un indésirable même avec l’arrivée de Carlo Ancelotti sur le banc madrilène. Et les Merengue pourraient voir une porte s’ouvrir en Italie, dans un club que le technicien italien connaît très bien.

Le Milan AC pense à Isco