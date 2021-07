Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une grosse confirmation tombe pour Sergio Ramos !

Publié le 5 juillet 2021 à 18h45 par H.G.

Alors que le PSG est annoncé avec insistance sur les traces de Sergio Ramos, la venue du défenseur de 35 ans pourrait bien être imminente.

Un an après le départ de Thiago Silva et malgré les belles performances de Marquinhos et Presnel Kimpembe cette saison, le PSG a décidé de renforcer sa défense centrale cet été. Et tout indique qu’il a quasiment bouclé la venue de Sergio Ramos dans cette perspective. En effet, à en croire les informations dévoilées par RMC Sport la semaine passée, un accord aurait été trouvé entre l’international espagnol et le club de la capitale pour un contrat de deux ans. Et si certains détails resteraient à régler, ceux-ci ne devraient pas trop retarder les choses.

Sergio Ramos au PSG, c’est pour cette semaine !

En effet, Fabrizio Romano indique sur son compte Twitter ce lundi que l’arrivée de Sergio Ramos au PSG sera bouclée dès cette semaine. Une information confirmée par L'Équipe ce lundi soir. Reste maintenant à savoir à quel moment l’officialisation de l’arrivée du désormais ex-joueur du Real Madrid sera effectuée par l’écurie parisienne. Ce faisant, le PSG enregistrera alors sa quatrième recrue estivale après Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi et Gianluigi Donnarumma.