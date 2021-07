Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le dénouement est imminent pour Achraf Hakimi !

Publié le 5 juillet 2021 à 14h45 par H.G.

Alors qu’un accord a été trouvé entre le PSG et l’Inter comme nous vous l’avons révélé, Achraf Hakimi est actuellement en chemin vers la capitale française.

Le Paris Saint-Germain a enfin une pointure pour occuper le flanc droit de sa défense ! En effet, après de longues négociations, un accord a été trouvé entre le club parisien et l’Inter pour un transfert d’Achraf Hakimi à hauteur de 70 M€ comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité. Ainsi, il ne manque plus que l’officialisation de son arrivée au PSG pour que le dossier soit définitivement bouclé, et avant cela le traditionnel passage de la visite médicale. Et cela devrait intervenir dans les touches prochaines heures…

Achraf Hakimi s’envole pour Paris !

En effet, Achraf Hakimi a posté un tweet ce lundi après-midi avec un emoji d’avion. Un indice sur une arrivée imminent du latéral marocain au PSG ? La réponse est oui selon Fabrizio Romano ! En effet, le journaliste italien indique sur son compte Twitter que le joueur est actuellement en chemin vers Paris afin de satisfaire sa visite médicale avant de s’engager avec le club de la capitale jusqu’en juin 2026. Le coup de sifflet final du feuilleton est donc attendu pour dans les prochaines heures !