Mercato - PSG : Le rendez-vous est pris pour Achraf Hakimi !

Publié le 4 juillet 2021 à 21h15 par H.G.

Alors qu’Achraf Hakimi devrait bien rejoindre le PSG, la date de sa visite médicale préalable à son arrivée serait d’ores et déjà connue.

En quête d’un renfort pour le flanc droit de sa défense, le PSG avait érigé Achraf Hakimi en tant que grande priorité dans cette optique. Et c’est bel et bien le latéral marocain évoluant à l’Inter qui devrait être le futur titulaire à ce poste dans la capitale française. En effet, comme révélé par le10sport.com, un accord a été trouvé entre Paris et les Nerazzurri pour un transfert à hauteur de 70 M€ de l’ancien joueur du Real Madrid. Et maintenant que cela a été confirmé dans plusieurs médias, tout indique que le dénouement du dossier est imminent.

Visite médicale mardi pour Achraf Hakimi ?