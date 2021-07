Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Real Madrid... Le feuilleton Pogba s'emballe !

Publié le 5 juillet 2021 à 22h45 par D.M.

Annoncé dans le viseur du PSG, Paul Pogba rêverait de porter le maillot du Real Madrid et aurait commencé à discuter avec le club espagnol. Mais son arrivée en Espagne ne devrait pas avoir lieu cet été, notamment à cause de Kylian Mbappé. Explications.

La crise du Covid-19 ne semble pas avoir de répercussions sur le recrutement du PSG. Le club parisien se montre particulièrement actif lors de ce mercato estival et a déjà bouclé plusieurs opérations. Comme indiqué par le 10 Sport en exclusivité le 18 juin dernier, Achraf Hakimi va rejoindre la capitale et devrait évoluer aux côtés de Goerginio Wijnaldum, mais aussi de Gianluigi Donnarumma et de Sergio Ramos. Le mercato estival est loin d’être terminé et le PSG pourrait encore réserver quelques surprises. Selon Foot Mercato , les dirigeants parisiens discuteraient avec Paul Pogba, sous contrat jusqu’en 2022 avec Manchester United. Mais l’international français ne manquerait pas de prétendants et serait dans le viseur de la Juventus, mais aussi du Real Madrid.

La piste Real Madrid revient au premier plan