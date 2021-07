Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L'avenir de Gareth Bale déjà tout tracé ?

Publié le 5 juillet 2021 à 21h30 par La rédaction

Prêté cette saison à Tottenham, Gareth Bale est de retour au Real Madrid. Et contrairement à la tendance du début de mercato, le Gallois pourrait poursuivre sa saison chez les Merengues !

Le Real Madrid connaît quelques difficultés lors de son mercato. Ces problèmes pourraient toutefois faire un heureux : Gareth Bale. L'international gallois, transféré pour 101M € en 2013, avait perdu sa place au fil des années. Bale était contraint de s'exiler du côté de Tottenham, pour un prêt d'un an. Cette solution temporaire n'a pas apporté satisfaction aux Anglais malgré des statistiques convenables (11 buts et 2 passes décisives).

Bale la solution de secours ?