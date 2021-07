Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un énorme danger se dresse devant Leonardo pour Camavinga !

Publié le 5 juillet 2021 à 21h45 par Th.B.

Bien que le PSG semble s’être lancé sur les traces d’Eduardo Camavinga cet été, Manchester United pourrait abattre son joker alors que de son côté, le joueur serait ouvert à relever le challenge mancunien.

Depuis quelque temps à présent, le PSG semble s’être lancé sur les traces de renforts au milieu de terrain. Courant juin, Leonardo et la direction sportive parisienne sont parvenus à mettre la main sur Georginio Wijnaldum libre de tout contrat. Et alors que les semaines passent, la volonté de recruter un nouveau joueur dans l’entrejeu semble être toujours aussi importante. D’ailleurs, les noms de Paul Pogba et Eduardo Camavinga. En ce qui concerne le milieu de terrain du Stade Rennais, le10sport.com vous a révélé en mai dernier qu’il faisait l’unanimité à tous les étages du PSG. Cependant, en plus de la tentative rennaise de prolonger son contrat courant jusqu’en juin 2022 comme le10sport.com vous l’a récemment dévoilé, Manchester United devrait poser problème au PSG.

United surveillerait avec attention Camavinga !