Mercato - PSG : Le Real Madrid relance le dossier Camavinga !

Publié le 5 juillet 2021 à 20h45 par Th.B.

Alors que le PSG et Manchester United semblaient se livrer un bras de fer pour le transfert d’Eduardo Camavinga, le Real Madrid reviendrait également à la charge pour le milieu de terrain du Stade Rennais.

La presse ibérique avait révélé à l’approche du mercato estival de 2020 un intérêt concret du Real Madrid pour Eduardo Camavinga, qui figurait alors dans le viseur d’une poignée de grands clubs européens. À ce jour, la cote de l’international français semblerait avoir diminuée sur le marché, le PSG et Manchester United se disputant pour leur part toujours les services du milieu de terrain du Stade Rennais qui voit son contrat courir jusqu’en juin 2022. Comme le10sport.com vous l’a dévoilé à la fin du mois de juin, Rennes a formulé une offre de prolongation de contrat au clan Camavinga. Cependant, un départ pourrait toujours être au programme dans l’esprit du joueur.

Le Real Madrid de retour dans le coup Camavinga