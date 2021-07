Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Khazri prend une grosse décision pour son avenir !

Publié le 5 juillet 2021 à 23h00 par A.M.

Très discret sur le marché, l'ASSE devrait toutefois prochainement être dans l'obligation de vendre. Wahbi Khazri fait partie des joueurs concernés, l'international tunisien ne facilite pas les choses.

Entre les soucis financiers et les négociations pour la vente du club, le mercato de l'ASSE est au point mort. En effet, jusque-là, aucune recrue n'a débarqué et côté départs, seuls les joueurs en fin de contrat n'ont pas été conservés. Par conséquent, les Verts vont rapidement devoir s'activer et comme l'été dernier, plusieurs gros salaires pourraient être poussés au départ, à l'image de Wahbi Khazri. Mais ce dernier ne semble pas facile à convaincre.

Khazri refuse une offre venue de Turquie