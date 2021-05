Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Wahbi Khazri reçoit un gros appel du pied pour son avenir !

Publié le 6 mai 2021 à 0h30 par T.M.

Pour Wahbi Khazri, l’avenir s’écrirait toujours loin de l’ASSE. Et pour la suite de sa carrière, le Tunisien a déjà vu une porte s’ouvrir.

En forme actuellement, Wahbi Khazri a retrouvé des couleurs à l’ASSE. Pourtant, cela était loin d’être gagné pour le Tunisien. En effet, ne rentrant pas dans les plans de Claude Puel, il a été poussé vers la sortie. Mais au final, l’ancien joueur de Rennes est resté chez les Verts. Néanmoins, ce départ pourrait n’être que partie remise, Puel ne comptant toujours pas sur Khazri à l’avenir. Où pourrait alors rebondir le joueur de 30 ans ? Passé par Bastia, il a vu le club corse lui tendre une perche.

« S’il souhaite un jour reporter le maillot bleu, il est le bienvenu »