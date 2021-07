Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’énorme annonce de Frank McCourt sur une vente de l’OM !

Publié le 5 juillet 2021 à 21h00 par B.C. mis à jour le 5 juillet 2021 à 21h02

Malgré les nombreux démentis de Frank McCourt sur le sujet, les rumeurs persistent concernant une vente de l’OM à l’avenir. Cependant, l’homme d’affaires américain a réaffirmé ce lundi qu’il ne comptait pas lâcher le club phocéen.

Au début de l’année, Thibaud Vézirian lâchait une bombe concernant la vente de l’OM. Selon le journaliste, le club phocéen était proche d’être vendu à la holding d'Al-Walid bin Talal, de quoi faire rêver une majorité de supporters marseillais. Cependant, le dossier n’a connu aucune évolution depuis. Plus encore, Frank McCourt a fermement démenti ces rumeurs, affirmant qu’il comptait s’engager sur le long terme à l’OM. Alors que Pablo Longoria se montre très actif dans ce début de mercato pour renforcer le club en vue de la prochaine saison, Frank McCourt a de nouveau envoyé un message fort concernant l’avenir de l’Olympique de Marseille.

« Je ne suis pas vendeur »