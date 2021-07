Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : DNCG, McCourt… Longoria déjà fixé pour son recrutement estival !

Publié le 4 juillet 2021 à 1h30 par La rédaction

Malgré l’avertissement de la DNCG, l'Olympique de Marseille n’aurait pas de quoi s’inquiéter selon l’économiste Vincent Chaudel.

Très actif sur ce début de mercato, Pablo Longoria prépare un recrutement XXL pour l’OM. Comme annoncé par Le 10 Sport, Gerson est arrivé à Marseille. Il en est de même pour Konrad de la Fuente et Leonardo Balerdi, qui fait son retour dans la cité phocéenne après un prêt. Et si Pablo Longoria n’a pas fini son chantier, la DNCG a jeté un petit froid sur ses ambitions. Auditionné cette semaine, l’OM a été placé « sous encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutations ». De quoi s’inquiéter pour la suite du mercato ?

« Je ne suis pas inquiet pour l’OM »