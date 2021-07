Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ça se tend pour cette double opération de Longoria...

Publié le 4 juillet 2021 à 0h15 par A.C.

Pablo Longoria serait actuellement sur le point de boucler non une, mais deux recrues simultanées pour l’Olympique de Marseille.

Le visage de l’Olympique de Marseille devrait totalement changer la saison prochaine. Pablo Longoria a en effet annoncé être prêt à recruter pas moins d’une dizaine de joueurs et c’est ce qu’il semble vouloir faire. Gerson et Konrad de la Fuente sont arrivés, Leonardo Balerdi a retrouvé l’OM et deux autres recrues devraient bientôt débarquer avec Pau Lopez et Cengiz Ünder. En accord avec l’AS Roma, ils devraient rejoindre l’OM sous la forme d’un prêt payant de 500.000M€ chacun, avec des options de respectivement 15 et 10M€.

La Roma veut accélérer les choses