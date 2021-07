Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ce dossier de Longoria décidé... par Sampaoli ?

Publié le 3 juillet 2021 à 17h30 par A.C.

Sous contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’en juin 2024, Steve Mandanda pourrait voir la concurrence s’intensifier la saison prochaine, avec l’arrivée de Pau Lopez. Ce dernier a toutefois beaucoup hésité avant d’accepter l’offre de l’OM...

Ces dernières années, Steve Mandanda n’a pas vraiment dû faire face à une énorme concurrence avec Yohan Pelé. Ce dernier est toutefois parti et les choses devraient changer à l’Olympique de Marseille ! Jorge Sampaoli a en effet fait une sortie assez étrange en conférence de presse, ciblant clairement le capitaine de l’OM. « Dans notre façon de jouer, le goal doit être un joueur supplémentaire. Ils jouent presque comme libero dans le football actuel » a expliqué le coach de l’OM, en avril dernier. « Steve, pour son passif au club, sa personnalité, nous espérons qu’il continuera au club car il est toujours une grande option pour nous. Une option sur le terrain, et par son histoire avec le club. Si nous pouvons l’inclure au projet, ce serait super ». A 36 ans, Mandanda est-il toutefois vraiment prêt à batailler pour garder sa place de titulaire ? La réponse pourrait bientôt arriver, puisqu’en Italie on assure que Pau Lopez devrait débarquer à l’Olympique de Marseille, en provenance de l’AS Roma.

Mandanda va avoir un nouveau rival

D’après les informations de Sky Sport Italia , tout serait bouclé pour l’arrivée de Pau Lopez à l’Olympique de Marseille. La formule devrait être celle d’un prêt payant d’un an, d’une valeur totale de 500.000€, à laquelle devrait s’ajouter une option d’achat de 15M€. A noter que cette option devrait automatiquement s’activer dès que le gardien espagnol aura disputé 20 matches sous les couleurs de l’OM, avec un contrat de quatre ou cinq ans qui serait déjà prêt pour lui. Lopez ne devrait pas être le seul joueur de l’AS Roma à rejoindre l’OM, puisque Pablo Longoria aurait également bouclé le prêt de Cengiz Ünder.

